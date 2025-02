Ilgiorno.it - Testamento Solidale: un Comitato per aiutare e supportare chi ne ha davvero più bisogno

è undi prestigiose organizzazioni non-profit che operano in Italia e nel mondo pere sostenere chi ne ha più. Ile l’omonima campagna di informazione e sensibilizzazione “” nascono per promuovere la cultura delin Italia. Nel nostro Paese infatti sono ancora poche, anche se in continuo aumento, le persone consapevoli dell’importanza di inserire un lascitonelle loro ultime volontà: un gesto che può dare molto agli altri, senza ledere i diritti dei propri cari. Scegliere di fare unsignifica contribuire a costruire un mondo in cui i bambini possano crescere sani e avere il diritto allo studio; un mondo che si prenda cura di chi è malato e in cui la ricerca possa contribuire a sconfiggere malattie disabilitanti o mortali; un mondo in cui la cultura sia patrimonio collettivo; un mondo di diritti e dignità per tutte le persone, senza differenza di razza, età, cultura; un mondo più sostenibile per tutti dove poter piantare il seme del futuro.