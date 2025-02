Terzo settore, un team di under 30 guida impegno Unhate Foundation a favore dei giovani

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un futuro dove l’odio non trovi più terreno fertile per crescere,si è recentemente costituita come ente del(Ets), aprendo così un nuovo capitolo di un progetto lanciato da Alessandro Benetton nel 2011. La Fondazione si propone di coinvolgere le nuove generazioni .