Terzo settore premio alle tesi di laurea | candidature entro il 17 marzo

Leggi su Ildenaro.it

Premiare i migliori lavori accademici di approfondimento e ricerca sulè lo scopo di “” ildedicato a Claudia Fiaschi voluto dal Forum. Il bando mette infatti a disposizione in totale 4.000 euro per le miglioridimagistrale e dottorato sul valore e l’impatto del. Il tutto onorando la memoria di Claudia Fiaschi: cooperatrice sociale, ex portavoce del Forume personalità nel mondo del, scomparsa prematuramente lo scorso anno. Su www.forum.it si trova il bando di “Claudia Fiaschi”, che mette a disposizione 1.500 euro e 2.500 euro rispettivamente per la migliordimagistrale e la migliordi dottorato di ricerca discusse nel corso del 2024, sul valore e l’impatto del