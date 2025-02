Lanazione.it - Terziario a Prato, Confcommercio: “Costo energia alle stelle, imprese spremute”

Leggi su Lanazione.it

, 20 febbraio 2025 - “In un solo anno la bolletta elettrica per ledelè cresciuta del + 24% e quella del gas del + 27%. Un intero tessuto economico viene spremuto, senza contromisure urgenti si rischia un cortocircuito”. È la riflessione diPistoia e, che commenta così i dati appena diffusi dall’Osservatorio. Dopo un difficile 2022 e il successivo calo dei costi energetici nel 2023, il 2024 ha visto un nuovo rialzo dei prezzi dell'. I rischi connessi per le, dunque, sono tutt’altro che superati. In particolare, a gennaio 2025, la bolletta elettrica per le aziende delè aumentata del 24% rispetto allo stesso mese del 2024 e del 56,5% rispetto al gennaio 2019, cioè prima della pandemia e della crisi energetica.