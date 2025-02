.com - Terza Categoria / Recuperi gironi C ed E, i risultati delle gare di mercoledì 19 febbraio

Leggi su .com

Nel girone C il Largo Europa stende la Cameratese per 4-1 e torna in zona playoff e la Junior Jesina supera l’Albacina per 1-0; nel girone E l’AC Appignano vince per 2-1 il derby con l’Abbadiense e la aggancia al terzo postoVALLESINA, 202025-Lanon si ferma nemmeno in mezzo alla settimana. Ieri sera il girone C ed il girone E ci hanno infatti consegnato tre importanti, i due del gruppo C riguardanti la diciottesima giornata, quello del gruppo E inerente alla dodicesima.Tre sfide che tolgono un asterisco al punteggiosquadre coinvolte e che possono significare tantissimo per la corsa in questa seconda metà di stagione.Nel girone della Vallesina vittoria importantissima per il Largo Europa, che riscatta subito la sconfitta ad Albacina con un sonoro 4-1 che ferma l’ottimo periodo di forma della Cameratese.