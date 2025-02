Dayitalianews.com - Terrore alla stazione Termini di Roma: uomo cade dall’ascensore per due piani, operazioni in corso per recuperarlo

Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio, 20 febbraio,di, dove unè cadutocon un carrello per due, dallo 0 al -2.Crolla ascensore, le dinamicheI fatti si sono svolti al binario 1, dove sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari dell’1-1-8 che stanno attualmente collaborando insieme per recuperare l’, di cui non si conoscono ancora le condizioni. Una volta recuperato l’dovrebbe essere trasferito all’ospedale Umberto I, dove riceverà le prime cure.Non sono chiare al momento neanche le dinamiche dell’incidente. L’potrebbe essere caduto a causa di una disattenzione oppure, ipotesi ritenuta per ora più probabile, l’incidente è da attribuire ad un malfunzionamento dell’ascensore.L'articolodiper dueinperproviene da Dayitalianews.