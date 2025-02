Terremoto Trump il generale Camporini | Ucraina e Ue possono ribellarsi agli Usa e continuare da sole la guerra a Putin – L’intervista

Leggi su Open.online

E se l’e l’Europa si ribellasseroUsa di Donald, prendendo un’altra strada? Ora che il leader dal ciuffo biondo ha completato l’incredibile inversione a U dell’America su Kiev – dal sostegno alla freddezza, dalla malsopportazione sino all’abbandono e addirittura alla denuncia come responsabili dellasubita – nulla pare più tabù. Ci si muove su un territorio nuovo, inesplorato. E idee che sino a ieri parevano impensabili, indicibili, ora si materializzano come dei lampi, input da inserire nell’equazione dell’Europa nuova, e pure in fretta, anche per chi sino ad oggi ha creduto eccome nel valore dell’alleanza transatlantica. Come Vincenzo, già capo di Stato maggiore della Difesa, oggi consigliere scientifico dell’Istituto Affari Internazionali (Iai) oltre che responsabile Sicurezza e Difesa di Azione.