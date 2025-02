Lanazione.it - Terranuova Bracciolini, incontro con Luigi Garlando per la presentazione del libro Luce e Mario

Arezzo, 20 febbraio 2025 –conper ladelA tutti gli studenti dell’ultimo anno della secondaria di primo grado verrà donato il romanzo prima dell’evento Il 28 febbraio 2025, dalle ore 14:00 alle 16:00, all’interno del Palazzetto dello Sport disi terrà unspeciale con lo scrittore, occasione per ladel suo(Rizzoli, 2024). L’evento, organizzato dall’Associazione Scuolainsieme e dal Comune di, rappresenta un’importante iniziativa culturale aperta a tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole di. In preparazione all', ogni studente delle classi terze medie dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII riceverà una copia del, grazie alla generosa donazione di Open Box, che ha acquistato i volumi da regalare a ragazze e ragazzi.