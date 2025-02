Lanazione.it - Terminato l'intervento infrastrutturale su Via Trento

Arezzo, 20 febbraio 2025 –l'su Via. Riaperta la viabilità a Castiglion Fiorentino Chiusa la prima parte dei lavori dell’denominato “Progetto di rigenerazione degli spazi urbani e qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio” consentendone, così, la riapertura della viabilità. I lavori hanno interessato l’area posta tra Parco Presentini e il Centro Storico del Comune di Castiglion Fiorentino. "L'realizzato dopo il rifacimento di qualche mese fa del parcheggio su Via dei Bersaglieri tende a riqualificare l'intera area di accesso al paese sempre più fondamentale come area verde per le famiglie, come area per eventi e manifestazioni oltre che come zona di accesso al centro storico e di valorizzazione del centro commerciale naturale" dichiara il Vicesindaco Milighetti Il progetto, infatti, nel suo insieme ha l’obiettivo sia di rendere fruibile l’area d’anche ai pedoni mediante la riorganizzazione degli spazi, compresi tra il parco giochi e gli impianti sportivi, mettendo in comunicazione il parco e Viache riorganizzare i posti auto sul lato sinistro della strada.