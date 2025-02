Padovaoggi.it - Terminati i lavori su marciapiedi e ciclabile in via del Giglio: «Più sicurezza e ordine stradale»

Leggi su Padovaoggi.it

«Un altro intervento si è appena concluso in via deldove sono stati investiti oltre 150.000 euro per restituire ai cittadini un ambiente più ordinato e sicuro rifacendo le pavimentazioni della strada e realizzando un nuovo marciapiede». Così si legge in una nota di Palazzo Moroni, dopo il.