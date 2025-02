Termina la terza edizione del Forum Osservatorio Valore Sport

Leggi su Sportface.it

Si conclude ladel, evento organizzato da The European House – Ambrosetti (TEHA) presso la Sala Autorità dello Stadio Olimpico di Roma. Un appuntamento che si è confermato come il principale punto di riferimento per il confronto tra istituzioni e imprese del settoreivo, con l’obiettivo comune di rilanciare e rinnovare la cultura del movimento e di valorizzare il ruolo dellonello sviluppo economico del Paese. L’2025 ha visto la partecipazione di un parterre di relatori di altissimo livello, tra cui Giovanni Malagò, Presidente del CONI collegato in videoconferenza, Luca Pancalli, Presidente CIP, Diego Nepi Molineris e Marco Mezzaroma, rispettivamente Amministratore Delegato e Presidente die Salute, Antonella Baldino e Beniamino Quinteri, rispettivamente Amministratore Delegato e Presidente di Istituto per il Creditoivo e Culturale.