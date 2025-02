Gravidanzaonline.it - Terapie biologiche per l’endometriosi: la frontiera delle nuove cure

Leggi su Gravidanzaonline.it

, la condizione che provoca la formazione di tessuto endometriale all’esterno dell’utero, è (dati del Ministero della Salute) unaprincipali cause di infertilità o sub-fertilità. Senza sottovalutare l’impatto che questa malattia ha sia sulla qualità della vita che sui costi che la sua gestione determina. Attualmente la terapia di prima linea, come riportato in questo studio, si basa sull’assunzione di contraccettivi ormonali combinati e di progestinici.Sebbene siano ben tollerati ed efficaci alcune donne sperimentano un miglioramento parziale con un significativo aumentorecidive in caso di sospensione del trattamento. Per questo motivo, come indicato dall’International Journal of Molecular Sciences, la ricerca sta sviluppandosoluzioni con l’obiettivo di identificare nuovi obiettivi terapeutici con trattamenti innovativi per affrontare questa malattia cronica.