Tentativo di furto in chiesa: la scoperta del parroco

Tempo di lettura: < 1 minuto

Tentativo di furto all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta e San Bartolomeo, situata in Piazza Giovanni XXIII ad Apice. Nella serata di ieri, mercoledì 19 febbraio, ignoti hanno forzato la porta principale del salone parrocchiale e si sono introdotti nella struttura religiosa. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Pietrelcina per un sopralluogo. A scoprire l'accaduto è stato il vice parroco, don Eze Matthew Onyediora, che ha notato la cassettina delle offerte forzata. Fortunatamente, all'interno non vi era alcuna somma di denaro, rendendo vano il tentativo di furto. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili.