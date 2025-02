Ilfattoquotidiano.it - Tenta di uccidere la moglie spingendola nella tromba delle scale, ma precipita e muore lui

Volevala, ma a morire è stato lui. Un uomo di 77 anni è morto a Madrid dopo essereto dall’altezza del terzo pianodi un ascensore, mentreva di spingere nel vuoto la, sopravvissuta alla caduta e attualmente ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Ilto femminicidio, con esito fatale per l’autore, è avvenuto nel primo pomeriggio nel quartiere di Entrevias, alla periferia sud della capitale spagnola.Secondo fonti di polizia citate dall’agenzia Efe, l’uomo avrebbeto di tirare ladi un’ascensore in riparazione dell’edificio dove la coppia viveva. Ma, nel corso della colluttazione, entrambi sarebberoti nel vuoto. La donna, soccorsa dai vigili del fuoco, dai sanitari e dalla polizia accorsi sul posto, ha riportatocaduta fratture multiple, ed è stata trasferita in ospedale in gravi condizioni.