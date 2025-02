Sport.quotidiano.net - Tennistavolo In Serie A2 femminile. L’Apuania colleziona altri due pareggi contro il Muravera

Ancora dueper la formazionedella Apuaniache partecipa al campionato nazionale di A2, girone C. Nel quarto concentramento della stagione, disputato sui tavoli di Genova, le ragazze gialloazzurre impattano 3-3 con entrambe le formazioni sarde delCagliari.la formazione B (prima della classe), due punti sono firmati da Krisztina Nagy (nella foto, 3-1, 3-1) e uno da Varga Timea Csilla Peterman (3-0, 0-3), nessun punto per Pamela Bellari (0-3, 1-3).la formazione A, due punti sono di Varga Timea Csilla Peterman (3-1, 3-1) e uno di Krisztina Nagy (3-1, 1-3), nessun punto per Pamela Bellari (0-3) e per Matilde Bellatalla (0-3). Con questi due(sei in otto incontri, due le vittorie, 26 le partite vinte e 20 quelle perse) la squadra gialloazzurra difende il secondo posto e mantiene l’imbattibilità.