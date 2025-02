Ilgiorno.it - Teneva la moglie legata a sé da un polso: arrestato marito violento

Gazoldo degli Ippoliti (Mantova), 20 febbraio 2025 – Era costretta a stare accanto ala un. Tutto questo davanti ai figli minorenni. Una vita da incubo, quella di una donna 37enne di origine indiana. Il, connazionale di 38 anni, è statodue giorni fa dai carabinieri della stazione di Gazoldo degli Ippoliti che sono intervenuti poiché allertati da una persona che aveva segnalato dei presunti maltrattamenti di unverso la. I militari, a seguito della precisa segnalazione, hanno eseguito i dovuti accertamenti, sono entrati in casa della coppia e hanno constatato, appunto, che la donna eraal. La vittima, soccorsa da personale del 118, è stata trasportata all’ospedale di Mantova dove è stata visitata. Per lei una diagnosi di “schiacciamento aldestro”, guaribile in cinque giorni.