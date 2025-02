Secoloditalia.it - Teneva la moglie al guinzaglio come un cane: arrestato un indiano a Mantova

Una segnalazione anonima e poi il blitz dei carabinieri in un appartamento di Gazoldo degli Ippoliti a. È qui che i carabinieri hanno trovato conferma della denuncia: una donna è stata ritrovata alundal marito, che soleva legarle il polso con una corda per non farla allontanare. Il tutto davanti agli occhi dei figli minori. Per questa ragione un 38enneè statodai carabinieri dicon l’accusa di maltrattamenti in famiglia.A seguito degli interrogatori e delle indagini, è emerso che quella pratica domestica e inaccettabile fosse la normalità in quella casa, dove la donna era costretta a subire continue angherie da parte del marito. Era talmente radicata che, a seguito dei controlli sanitari richiesti dalla polizia dopo aver trovato la donna in quelle condizioni, i medici hanno rilevato uno schiacciamento al polso destro.