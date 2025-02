Tenaris | utile 2024 dimezzato ma sopra le stime cedola aumentata a 083 dollari

Quotidiano.net - Tenaris: utile 2024 dimezzato ma sopra le stime, cedola aumentata a 0,83 dollari

dimezza l'nel ilma èle. Il risultato è di di 2,07 miliardi in calo del 48%. Su questo pesa anche una riduzione di 43 milioni didalla partecipazione in Ternium. La società alza lache è di 0,83per azione. Le vendite ammontano a 12,5 miliardi di, con una diminuzione del 16% rispetto al 2023, che riflette principalmente un calo dei prezzi di mercato per i prodotti tubolari utilizzati nelle applicazioni di perforazione onshore nelle Americhe, una minore attività di trivellazione in Messico e Colombia, minori spedizioni per progetti di condotte in Argentina e minori vendite di tubi meccanici in Europa. L'ebitda e i margini sono scesi a 3,1 miliardi di, risentendo ulteriormente di una perdita di 107 milioni diche da un accantonamento per il contenzioso in corso relativo all'acquisizione di una partecipazione in Usiminas.