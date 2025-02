Lanazione.it - Telefonia, noti marchi contraffatti: 200mila articoli sequestrati al porto

Genova, 20 febbraio 2025 – I prodotti didimonitorati su piattaforme web non ufficiali dalla Guardia di Finanza: così le Fiamme Gialle genovesi e i funzionari dei Reparti Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato e sequestrato aldi Prà oltre 197mila accessori elettronici per la. Il blitz ha riguardato diverse partite di merce in transito dai bacini portuali di Genova e rientra in una importante campagna volta ad individuare e reprimere gli illeciti in materia di contraffazione. La scrupolosa attività di analisi ha permesso infatti di selezionare, attraverso l’incrocio delle informazioni di banche dati e dei documenti commerciali, alcuni container provenienti dalla Cina con carico dichiarato di “accessori per lae materiale elettronico” che sono stati completamente svuotati e passati al setaccio.