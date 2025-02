Tel Aviv5 bombe su bus | ne esplono tre

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.42 Due autobus sono esplosi nella perifeia di Tel Aviv,e poco dopo ne è esploso un terzo. I mezzi erano vuoti e non ci sarebbero feriti. La polizia israeliana ha parlato di un possibile attacco terroristico coordinato. Altresono state trovate su altri due autobus a Holon, ma sono state disinnescate. Secondo il capo della Polizia erano simili a dispositivi che di solito vengono fabbricati in Cisgiordania. Si cercano i responsabili. Netanyahu ha già convocato un incontro per discutere della situazione.