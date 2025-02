Calciomercato.it - Tegola Juve, ancora un infortunio: UFFICIALE, lesione del tendine

Non arrivano buone notizie per la squadra bianconera costretta a fare i conti con un nuovo problema fisico: il comunicato Dopo l’eliminazione dalla Champions League, per lantus arriva un’altra brutta notizia:dele stop di qualche settimana.undel(LaPresse) – Calciomercato.itÈ questo il responso degli esami cui si è sottoposto Renato Veiga, infortunatosi durante il primo tempo del match contro il Psv Eindhoven. Nel pomeriggio il calciatore si è sottoposto agli accertamenti diagnostici e l’esito non è stato quello sperato: “Gli esami hanno evidenziato ladeldel plantare gracile della gamba destra – si legge nel comunicato dellantus -. I tempi di recupero saranno valutati in funzione della sintomatologia”.