Tvplay.it - Tegola Inter, che batosta per Inzaghi: lungo stop per il titolarissimo

Piove sul bagnato in casa: dopo la sconfitta contro la Juventus è arrivata una notizia pesantissima, il titolare va ko.Ancora una brutta notizia in casa: dopo la sconfitta con la Juventus è arrivato anche un comunicato ufficiale che non lascia scampo. Ilva ko e rischia di restare fuori anche un mese. Non ci sarà contro il Napoli e non solo., cheperper il(LaPresse) – Tvplay.itChe guaio per l’: è stato appena emanato un comunicato ufficiali sulle condizioni di Yann Sommer. Il portiere svizzero rimarrà fuori aa causa di una frattura alla mano.A sorpresa e tramite un comunicato ufficiale è stato infatti riferito dal club che: “Yann Sommer si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali.