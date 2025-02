Liberoquotidiano.it - Tegamino's, martedì 4 marzo apre un nuovo ristorante in viale Bligny a Milano

's, l'unica vera pizza almade in Italy inaugura e, da, une coloratissimoinal numero 5, nato dalla collaborazione tra il founder Marco Serrone insieme all'imprenditrice Elisa Simonaro. Ilarriva dopo il successo del food corner's go! dedicato al delivery e sito in via Federico Faruffini. “Non esiste un food brand al mondo dedicato all'autentica pizza cotta alcome's, un'esperienza del tutto nuova e inimitabile - dichiara Marco Serrone, founder di's in merito alla scelta di intrndere questa nuova avventura imprenditoriale. Il nostro slogan, IT'S NOT A DREAM, TASTE IT! incarna perfettamente la promessa di un gusto unico e inconfondibile valorizzando ingredienti selezionati e tecniche artigianali, ridefinendo il concetto di pizza tradizionale in maniera autentica e con un prodotto di assoluta qualità.