Tecnologia con il supercomputer Cresco dell’Enea oltre 120 milioni di ore di calcolo in un anno

Ilha fornito in un120di ore dia supporto delle attività di ricerca e sviluppo di circa 200 tra istituzioni e imprese. È quanto emerge dal Report Enea che ha raccolto i principali risultati disponibili per il 2023 nei diversi settori applicativi, dall’energia nucleare alla scienza dei materiali, ma anche in ambito climatico, della dinamica molecolare e delle biotecnologie. “La disponibilità del sistema, vale a dire la capacità di eseguire correttamente le proprie funzionalità su richiesta, unita al costante supporto degli amministratori, ha permesso di erogare a numerosi laboratori, interni ed esterni ad Enea nel 2023, una capacità diequivalente a quella fornita in 14 mila anni da un singolo processore, favorendo lo sviluppo di processi di ricerca per l’intelligenza artificiale, l’implementazione di sistemi per la valutazione della qualità dell’aria, l’elaborazione di modelli per la previsione di eventi e catastrofi naturali, ma anche l’ottimizzazione di processi industriali e di studi condotti sul Divertor Tokamak Test (DTT), il progetto Enea per la ricerca sulla fusione nucleare” spiega Giovanni Ponti, responsabile della Divisione per lo Sviluppo sistemi per l’informatica e l’ICT, del Dipartimento Enea Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili.