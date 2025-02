Teatro | Edoardo Leo in scena alla decima edizione di Un’Estate da Belvedere

Leggi su Ildenaro.it

Ci sarà ancheLeodida, il festival prodotto e organizzato da Lwr S.r.l. di Massimo Vecchione con il patrocinio del Comune di Caserta. L’attore e regista romano presenta nel magnificorio deldi San Leucio, mercoledì 23 luglio alle ore 21, “Ti racconto una storia” (letture semiserie e tragicomiche).I biglietti per assistere allo spettacolo sono già disponibili in prevendita su Ticketone, Go2 e nei punti vendita autorizzati. “Ti racconto una storia” è un reading-spettacolo, con musiche di Jonis Bascir, che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri cheLeo ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi. Vent’anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente che cambia forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione.