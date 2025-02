Sport.quotidiano.net - Team Vangi una vera armata juniores per la stagione

Calenzano (Firenze), 20 febbraio 2025 - Dopo la splendida2024 suggellata da 19 affermazioni alcune delle quali di grande spessore con un’attività di eccellente livello per gli impegni assolti, ildi Calenzano si presenta al via della nuovacon rinnovate e maggiori ambizioni in virtù dei risultati raggiunti lo scorso anno. Un compito non facile ma il vertice della società con i presidenti Fabrizioe Andrea Campagnaro è fiducioso e convinto nella forza collettiva della squadra. Unae propriaquella delin quanto sono 18 i corridori per l’imminente(apertura a Calenzano domenica 9 marzo) con caratteristiche e doti per essere protagonisti su ogni tipo di percorso. Sarà unaa grandi livelli per il sodalizio tosco-laziale con stimolanti confronti con le altre formazioninazionali ritenute più forti.