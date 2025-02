Nerdpool.it - Team-up di Spider-man e Wolverine in una nuova serie!

Leggi su Nerdpool.it

-Man esono due dei personaggi più popolari della Marvel e ora si uniscono in unain quella che la Marvel definisce una “corsa senza sosta al brivido”.Scritta da Marc Guggenheim e disegnata da Kaare Andrews,-Man &sembra puntare dritto a ciò che i fan dei due personaggi potrebbero aspettarsi dal loro-up: grande e roboante azione che si lega anche a un “mistero profondamente intriso di segreti del passato di entrambi”.Néné-Man sono nuovi ad avere una storia segreta. I ricordi perduti disono stati spesso una parte importante del personaggio. E nel caso di-Man, i genitori di Peter Parker erano agenti segreti dello SHIELD morti in servizio, lasciandolo crescere dalla zia May e dallo zio Ben.Dato cheha un passato con lo SHIELD e altre agenzie governative, il mistero di-Man &potrebbe avere a che fare con un legame tra i genitori di Peter e Logan?Diverse le copertine di-Man , con quella principale dell’artista dellaKaare Andrews, oltre alle varianti di Mark Bagley, Clayton Crain e Dave Marquez.