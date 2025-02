Tatuaggi linguaggio diretto e presenza dominante sui social | Heidi Reichinnek ha portato il partito di sinistra dal 27% al 6% in pochi mesi Grazie al suo successo tra gli elettori under 30

Iodonna.it - Tatuaggi, linguaggio diretto e presenza dominante sui social: Heidi Reichinnek ha portato il partito di sinistra dal 2,7% al 6% in pochi mesi. Grazie al suo successo tra gli elettori under 30

In una Germania alla vigilia delle elezioni, una nuova protagonista ha riacceso la campagna elettorale da, rivitalizzando un panorama elettorale che sembrava dominato inesorabilmente dall’avanzata dell’estrema destra., 36 anni, capolista della Linke insieme a Jan van Aken, ha riconquistato l’attenzione nazionale, particolarmente tra i giovani. Elezioni in Germania, le “Nonne contro la destra” in piazza: «Non c’è posto per i Nazi» X La rivelazione che nessuno si aspettavaSì, proprio così, quando ormai sembrava che lafosse relegata ai margini della scena politica tedesca,, con un discorso parlamentare dirompente contro la mozione anti-migranti, votata dalla CDU insieme all’AfD, ha riaperto i giochi.