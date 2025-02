Ilgiorno.it - Tassista aggredito da finti clienti a Milano. Il racconto choc: “Avevo il coltello puntato alla gola, ma ho reagito perché non volevo cedere”

, 20 febbraio 2025 – “Mi ha preso per il collo, mi hailma io non ho ceduto, anche se mi sono ritrovato molte volte la lama a distanza ravvicinata. Ci siamo azzuffati per almeno 5 miniti, finché è scappato”. Luca, 40 anni, è ilmartedì notte da un finto cliente spalleggiato da una complice, che durante il parapiglia ha rovistato nell’auto rubando un borsellino con appena 17 euro. La coppia è stata poi arrestata dai poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale per rapina aggravata: in manette un uomo di 40 anni, italiano, con precedenti, che è stato pure denunciato per evasione in quanto era agli arresti domiciliari e per aver fornito false generalità, e una donna di 31. Come si sono presentati, i due? “Io eropostazione Taxi in via Torricelli (zona Naviglio Pavese, ndr) quando mi si sono avvicinate queste due persone.