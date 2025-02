Quotidiano.net - Tasse regionali, quanto pesano su stipendi e pensioni. Ecco dove si paga di più

Roma, 20 settembre 2025 – Ogni Regione italiana può, per legge, ritoccare le aliquote sui redditi andando di fatto a pesare suglie gli assegnistici dei lavoratori e dei pensionati. Ogni territorio va in ordine sparso, con le incidenze delle addizionaliche dunque dipendono molto dalla Regione di residenza e mutano, anche tanto, a distanza di pochi chilometri. Per orientarsi in questo scenario è fondamentale guardare ai dati di ogni singolo territorio e comprendere quale sia, attualmente, quello più vantaggioso. L'addizionale regionale Irpef nel 2025 A partire da gennaio 2025, le bustedei lavoratori dipendenti e i cedolinistici dell'Inps riportano una trattenuta fiscale relativa all'addizionale regionale Irpef per il saldo dell'anno 2024. Questa imposta viene ripartita in 11 rate da gennaio a novembre, con un'aliquota base dell'1,23% applicata al reddito complessivo ai fini Irpef.