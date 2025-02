Quotidiano.net - Tasse e aliquote, tutte le novità di quest'anno

Leggi su Quotidiano.net

Il 2025 presenterà una serie diper quanto riguardae detrazioni. Alcuni interventi presentati nella Manovra di Governo sono stati confermati, mentre l'Irpef o le norme di attuazione della riforma fiscale hsubìto delle modifiche. Andiamo a vedere più nel dettaglio cosa accadrà. Innanzitutto va sottolineato che a partire dao 2025 diventerà strutturale la riduzione delleIrpef da 4 a 3, introdotta per il 2024. Non è previsto, invece, nessun intervento a favore di coloro che guadagnano più di 50.000 euro. La curva dell’Irpef, a cui vaggiunte le addizionali locali, è ora è strutturata in tre scaglioni: fino a 28 mila euro l’aliquota è del 23%; oltre 28 mila e fino a 50 mila euro, sale al 35%; oltre 50 mila euro si paga il 43%. Tra le altre(di certo più impopolari), vi è l’introduzione daldi un limite alle spese detraibili per chi dichiara un reddito complessivo lordo superiore a 75.