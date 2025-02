Ilrestodelcarlino.it - Task force all’ospedale di Ancona: “Allarmi e sensori per fermare i violenti”

, 20 febbraio 2025 – Un investimento sulla sicurezza di personale sanitario e pazienti,di Torrette e al Salesi (anche l’altra sera un giovane ha aggredito delle infermiere): l’ha presentato ieri mattina l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. Si tratta di tecnologia di ultima generazione per garantire la sicurezza dei pronto soccorso e la protezione contro le aggressioni nei confronti degli operatori sanitari. Sono due soluzioni racchiuse in un unico progetto messo a punto dall’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche: “Un sistema tecnologicamente all’avanguardia che ha pochi precedenti – ha detto il direttore generale, Armando Marco Gozzini –. Abbiamo deciso di investire sulla sicurezza dei nostri dipendenti e al tempo stesso dei pazienti. Per noi è una priorità assoluta perché in ospedale si viene per essere curati e accolti nella maniera più adeguata”.