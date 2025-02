Ilrestodelcarlino.it - Tanta neve in montagna. Coltre spessa e freddo, festeggiano gli appassionati

L’abbondante nevicata di sabato scorso ha portato oltre 35 centimetri difresca sulle piste di Monte Piselli che si è mantenuta grazie alle temperature basse di questi giorni e già da domenica si è tornati a sciare nel Comprensorio dei Monti Gemelli. Impianti aperti, piste perfettamente battute e belle giornate di sole in vetta, hanno agevolato l’affluenza deglidi sci, di snowboard e diin generale. La Remigio Group che gestisce la stazione sciistica ha reso note anche le tariffe dello skypass per questa stagione. Come detto tutti gli impianti sono aperti: Seggiovia Tre Caciare, Tappeto San Giacomo, Pista Variante Est, Pista Canalino, Pista Costa dei Guai, Pista Piloni e Campo Scuola San Giacomo. Il noleggio attrezzature San Giacomo è aperto mentre è ancora chiuso quello ‘Tre Caciare’ e soprattutto il Rifugio.