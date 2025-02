Quotidiano.net - Tajani: Trump e Zelensky, tensioni ma serve calma per la pace

"Le parole della nuova amministrazione Usa sono sempre forti, c'è qualche crepa nel rapporto tra" ma "è nel nostro interesse che la situazione si calmi e si arrivi alla, non soffermiamoci sulle parole": così il ministro degli Esteri Antonioa Radio 24. "Non è un linguaggio che ci appartiene", ha affermato il vicepremier e occorre "tenere i nervi saldi" perchè "schermaglie ci sono e ci saranno", ha continuato il ministro. "ha usato parole dure probabilmente perchè non ha gradito la reazione diall'incontro Usa-Russia in Arabia Saudita ma "non facciamoci prendere dalla cronaca", aggiunge.