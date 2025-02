Tpi.it - Tajani difende Zelensky: “Eletto e sostenuto dagli Usa, anche da Trump”. E non esclude l’invio di truppe italiane in Ucraina

Leggi su Tpi.it

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, ha “difeso” il presidente ucraino Volodymyr, definito ieri per ben due volte un “dittatore” dal presidente Usa, ricordando che il leader di Kiev “è statoStati Uniti,dalla prima amministrazione”, e non ha esclusodidi pacein, a patto che sia “garantita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”.“C’è qualche crepa nel rapporto tra”, ha ammesso oggi il leader di Forza Italia ai microfoni di 24 Mattino su Radio 24. “Le parole della nuova amministrazione Usa sono sempre forti”, ha aggiunto, precisando però che “è nel nostro interesse che la situazione si calmi e si arrivi alla pace”.La “difesa” diNegli ultimi due giorni la diplomazia internazionale è rimasta scossa dallo scontro a distanza tra, irritato per non essere stato invitato ai colloqui di Riad con la Russia.