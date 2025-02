Iodonna.it - Taglio più corto, tinta più sobria. Il suo nuovo bob posh è già tendenza

Non solo red carpet. La star quasi 56enne Cate Blanchett si fa notare anche nel Palazzo Reale inglese, all’incontro con la 77enne Queen Camilla. Un’occasione letteralmente d’oro per lanciare ilcaschetto primaverile. Ovvero, l’alleato perfetto per i look da ufficio e da cerimonia della bella stagione, grazie anche al trucco fresco e garbato. Cate Blanchett in “Disclaimer – La vita perfetta”, il trailer della serie a Venezia 81 e poi su Apple TV+ X Il look di Cate Blanchett a Buckingham PalaceIl tailleur grigio perla a effetto rigato di Stella McCartney è davvero impeccabile.