Taglio alle bollette | c’è da scalare il muro Ue

Oltre al nodo risorse, l’obiettivo è trovare 4 miliardi per le famiglie e le imprese. Il governo sta trattando con Bruxelles per evitare che alcune misure vengano considerate aiuti di Stato. L’opposizione minaccia di scendere in piazza ma non ha proposte alternative.