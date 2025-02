Leggioggi.it - Taglia Idonei sospesa nel 2025, per quali concorsi? Le novità del nuovo Decreto PA

Tra leintrodotte dalPA, approvato durante il CdM del 19 febbraio, arriva la sospensione della norma “” per le graduatorie del 2024 e per ibanditi nel. La misura, si legge nel comunicato stampa, servirà a contenere gli effetti derivanti dal turnover. La Legge di Bilancio, infatti, ha previsto un taglio del turnover del 25% nel, questo vuol dire che le amministrazioni quest’anno potranno assumere solo il 75% del personale rispetto al fabbisogno. Visto che questo taglio opera solo nel, e che le PA potrebbero trovarsi presto a dover assumerepersonale per sopperire alle cessazioni, e se il numero diin graduatoria è ridotto dovrebbero bandire unconcorso, la cui organizzazione richiede costi non indifferenti.