Taglia i rami con le cesoie social scatenati | Inaccettabile

Modena, 20 febbraio 2025 – Tra i tifosi in prima fila c’è Giorgio Girelli, ferrarista da 50 anni che ieri, per vedere meglio la pista prove di Fiorano, ha deciso con un maxi paio diportato da casa, dire erbacce sì, ma anchee siepi. E questo è diventato virale suiprovocando reazioni di sdegno e di critica per un comportamento “decisamente”. GIORGIO GIRELLI TIFOSI ASSIEPATI SUL CAVALCAVIA Ma per lui tutto normale. “Ho cominciato ad andare ai primi gran premi nel 1974-1975, poi a parte qualche assenza a causa di problemi di salute sono sempre venuto a vedere la Formula 1 con il mio gruppo di appassionati da Verona, siamo circa una cinquantina. Ero qui anche a fine gennaio per il debutto di Hamilton e ho fatto tutta la pulizia della cancellata, mi piace molto fare giardinaggio quindi ho pensato di unire l’utile al dilettevole ere un po’ di erbacce davanti alle ringhiere e agevolare la vista a tutti i tifosi come me che stanno fermi per ore anche in postazioni difficili.