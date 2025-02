Oasport.it - Tabellone Champions League volley femminile: tre italiane ai quarti. Le avversarie di Milano, Conegliano e Scandicci

, Developres Resovia e Budowlani Lodz hanno vinto agevolmente i rispettivi playoff: le meneghine hanno regolato le tedesche dello Schwerin con un doppio 3-0, mentre le polacche si sono imposte rispettivamente contro lo Stoccarda e il Tent Obrenovac. Le tre formazioni si sono così qualificate aidi finale e si è delineato ildelladiaffronterà il Developres Resovia, già battute due volte nel gruppo A: le Pantere partiranno con tutti i favori del pronostico nel primo scontro a eliminazione diretta lungo il cammino per la difesa del titolo.incrocerà invece le turche dell’Eczacibasi Istanbul: testa a testa davvero da brividi per le meneghine, imperdibile il duello tra le bomber Paola Egonu e Tijana Boskovic.se la dovrà invece vedere contro il Budowlani Lodz: avversario non insormontabile per le toscane che, dopo un cammino impeccabile nella fase a gironi, possono raggiungere la Final Four della massima competizione continentale.