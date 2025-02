Ilfattoquotidiano.it - Tabellone Champions League, la situazione dell’Inter e il sorteggio degli ottavi: quando e dove vederlo

L’Inter sarà l‘unica squadra italiana che disputerà glidi finale di2024/2025. Anche la Juventus è stata eliminata dal Psv nei playoff. Nessun possibile derby italiano (c’era anche la possibilità di uno scontro tra milanesi prima che il Milan venisse eliminato a sua volta dal Feyenoord). Domani, venerdì 21 febbraio alle ore 12, la squadra di Inzaghi scoprirà il nome dell’avversario agli: potrà incrociare una delle due olandesi (andata il 4/5 marzo, ritorno la settimana successiva). Ma non solo: l’Inter scoprirà anche in quale lato difinirà. Potrebbe capitare dalla parte del Real Madrid oppure da quella del Bayern Monaco.di finale: come funzionaNelle urne di Nyon, saranno presenti le 8 vincitricispareggi dei playoff che saranno accoppiate alle prime 8 classificate della fase a campionato.