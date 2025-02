Iltempo.it - Svolta sulla guerra: gli Usa dicono no alla definizione di “aggressore” per la Russia

Da quando è iniziata, tre anni fa, l'invasione dell'Ucraina è sempre stata definita «aggressione russa» nei comunicati del G7. Non più, almeno nelle intenzioni dell'amministrazione Trump. A quanto rivela il Financial Times, gli Stati Uniti si sono opposti a inserire l'espressione nel comunicato che i 7 Grandi dirameranno il 24 febbraio, terzo anniversario dell'inizio dellatrae Ucraina. Lunedì, i leader del G7 si riuniranno virtualmente. E ancora non è chiaro se ci sarà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che era stato invitato alle ultime riunioni, compresa quella sotto presidenza italiana lo scorso giugno. Secondo fonti citate dal Ft, l'amministrazione Trump vuole ammorbidire il linguaggio del comunicato in linea con le ultime dichiarazioni pubbliche, compresa quella del Segretario di Stato Marc Rubio che a Riad ha parlato «conflitto ucraino».