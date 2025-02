Ilgiorno.it - Svelato il motto (dinamico e generativo) delle Olimpiadi di Milano Cortina: è “IT’s Your Vibe”

, 20 febbraio 2025 – I Giochi Invernali di2026 hanno unufficiale: “”, con la I e la T maiuscole a indicare non solo il pronome in inglese ma anche le iniziali di Italia. Secondo le intenzioni degli organizzatori di, "IT's" sarà il cuore pulsante dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, “rappresentando un innovativo sistema di comunicazione destinato a diventare centrale per2026 – si legge nel comunicato di presentazione –. I Giochi 2026 saranno, infatti, una grande esperienza condivisa che celebra l'energia, la passione e la connessione tra le persone. Per dare voce a questo spirito, per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici e Paralimpici, è stato scelto un, che non è semplicemente una frase ma un ecosistema che si adatta a ogni storia e a ogni emozione, e che riesce a rendere protagonisti tutti coloro che amano i Giochi”.