SuperEnalotto vincita clamorosa in Italia | una cifra pazzesca da capogiro!

Nessun "6" nella seconda estrazione della settimana dele il jackpot sale a 76,1 milioni di euro. C'è però chi può decisamente festeggiare per una visita inaspettata quanto gradita della Dea Fortuna. Nel concorso di giovedì 20 febbraio 2025 centrato un "5+1" da 542.150,87 euro a Mirano (VE) presso il punto vendita "Tabaccheria Giornali Quadrifoglio". La giocata vincente è stata convalidata a Mirano, presso il punto vendita Sisal Tabaccheria situato in via XX Settembre, 14. La combinazione vincente è stata 25, 28, 36, 45, 48, 86, J 50, SS 51. Da segnalare anche nove "5" da 19.461,47 euro ciascuno. L'ultimo "6" da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento.