Oasport.it - Superbike, chi è Yari Montella: un pilota valido in arrivo dalla Supersport

Il Mondiale diparte questo fine settimana e permette al mondo dei motori di aprire i battenti nel 2025: si comincerà con il Gran Premio d’Australia a Phillip Island per rompere il ghiaccio e permettere anche ad alcuni piloti di debuttare. Il volto nuovo che attira maggiore curiosità in casa Italia è quello di.Ilclasse 2000 campano quest’anno correrà per la prima volta incon il team Barni Spark Racing Team e monterà sulla meravigliosa Ducati Panigale V4R. Uninche è stato preceduto da una lunga gavetta, a partire dal Motomondiale.infatti debuttò in Moto3 nel 2018 come wild card al Gran Premio di San Marino per il team SIC58 Squadra Corse, mentre in Australia nella stessa stagione ha corso per lo stesso team, sostituendo Niccolò Antonelli che era infortunato.