Superbike, Bulega l’uomo da battere a Phillip Island? Razgatlioglu sfida l’armata Ducati

Dopo una lunga pausa invernale, comincia ufficialmente questo fine settimana ail Mondiale2025 con il Gran Premio d’Australia, primo dei dodici round previsti in stagione. La massima categoria riservata alle derivate di serie riparte con alcune novità regolamentari e nella line-up della griglia, anche se la situazione non è cambiata più di tanto per quanto riguarda i big.La tappa australiana si preannuncia come di consueto anomala e da prendere con le pinze, perché spesso e volentieri non rispecchia appieno gli effettivi valori in campo che vedremo sulle altre piste del calendario.rappresenta dunque un appuntamento quasi a sé stante, che assegna però punti iridati importanti e che può fornire comunque alcune indicazioni interessanti per il prosieguo dell’annata.