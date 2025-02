Bergamonews.it - Sulle piste di Lizzola divieto per scialpinisti, ciaspolatori ed escursionisti

Leggi su Bergamonews.it

. Una stretta attesa per la continua inosservanza delle regole. La Cooperativa Nuovaha comunicato sui social la decisione di vietare la risalita delledella stazione sciistica seriana a chi pratica sci alpinismo, utilizza ciaspole, ramponcini o percorre i tracciati a piedi.“Il regolamento regionale già vieta queste pratiche e ora, per garantire la sicurezza di tutti, ilsarà fatto rispettare – precisa la Cooperativa -. Invitiamo chi volesse raggiungere i rifugi a seguire percorsi alternativi senza utilizzare leda sci”.Ilè in vigore da mercoledì 19 febbraio e arriva dopo mesi in cui le regole in vigore continuavano ad essere ignorate dai frequentatori della stazione di, mettendo a rischio la sicurezza di sciatori edcon il grande rischio di scontri sui tracciati.