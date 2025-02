Liberoquotidiano.it - "Sul p***?". Sesso, le interviste choc a Fuori dal coro: Giordano sbianca | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Risposte assurde a domande elementari sul: sono quelle che, clamorosamente, hanno dato alcune ragazze e alcuni ragazzi in giro per locali la sera a Milano. Il servizio è stato girato da Virginia Gigliotti, inviata perdalcon tutte le risposte assurde di ragazzi che dimostrano di conoscere poco e male l'anatomia umana. Perché è vero che “è bello far l'amore da Trieste in giù”, come cantava la divina Raffaella Carrà, ma quantomeno bisogerebbe avere come proprie le basi del corpo umano. E non sono solo i maschi ad avere lacune, come si può ipotizzare, ma anche le donne spesso sono all'oscuro di nozioni basiche. La Gigliotti, ad esempio, chiede a una ragazza: “Quanti mesi dura una gravidanza?”. E lei candidamente risponde: “6 mesi”. La giornalista fa notare: “Dovresti saperlo”.