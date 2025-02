Dilei.it - Su TikTok spopola la maschera viso al riso. È il beauty secret coreano che non sapevamo di desiderare

C’è una nuova ossessionepronta a conquistarci perché promette di illuminare e uniformare la pelle, ma anche di idratarla in maniera profonda e di combattere i segni del tempo.È laal, un segreto di bellezza che arriva direttamente dall’Oriente e che si trova in formati differenti, da scegliere in base ai propri gusti.Da quelle in tessuto, ai prodotti da spalmare, fino alla ricetta per provare a preparala da soli, una cosa è certa: l’inserimento nella routine di bellezza di questadovrebbe restituire una pelle splendida, rassodata, idrata e luminosa.E anche sustando, segno che è uno dei trend di bellezza del momento e che vale la pena provarlo per sfoggiare anche noi una glow skin che cattura lo sguardo.Quali maschere alcomprare, come utilizzarle e come preparare una versione fai da te, veloce ed economica a casa propria.