STRISCIA LA NOTIZIA NON MOLLA ANZI RILANCIA | STRAORDINARIO SUCCESSO DIGITAL

la, il tg satirico ideato e condotto da Antonio Ricci, sta facendo luce su svariate stranezze legate al Festival di Sanremo. Sui social è un vero e proprio boom di visualizzazioni.Durante la settimana del Festival di Sanremo, “lanon si è fermata e, sui social e sul sito del programma, ha realizzato scoop, meme e contenuti ad hoc con risultati da record in termini di visualizzazioni, utenti unici e interazioni”, sottolinea una nota ufficiale.Il team social supervisionato da Vittoria Ricci ha quotidianamente creato, su Facebook, TikTok, Instagram e X, contenuti inediti, legati al Festival, che hanno totalizzato ben 321.995.245 di visualizzazioni. Untestimoniato anche dalle 14.300.000 interazioni tra like, commenti e condivisioni.In particolare, tra i più cliccati, spicca il video in cui Pinuccio rivela in anticipo il vincitore del Festival, con 15.